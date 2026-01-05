به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی به همراه امید بنابی رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌ها و معصومی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان از تالاب بین المللی و سایت پرنده نگری کانی برازان مهاباد بازدید کرد.

در جریان این بازدید، حجت جباری به صورت چهره‌به‌چهره با محیط‌بانان تالاب بین المللی کانی‌برازان دیدار و گفت‌و‌گو کرد و محیط‌بانان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت حفاظتی منطقه، به بیان مسائل، چالش‌ها و پیشنهادات خود پرداختند.