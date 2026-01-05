پخش زنده
بازیکنان تیم فوتبال امید فوتبال ایران، صبح امروز (دوشنبه) یک جلسه فنی را برگزار کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید ایران در فاصله یک روز مانده تا آغاز هفتمین دوره جام ملتهای کمتر از ۲۳ سال آسیا، صبح امروز (دوشنبه) برنامههای آمادهسازی خود را پیگیری کرد.
ملیپوشان کشورمان پس از صرف صبحانه، در جلسه فنی تیم شرکت کردند. در این جلسه، سرمربی تیم آخرین نکات فنی و تاکتیکی مربوط به دیدار مقابل کرهجنوبی، نخستین حریف ایران در این رقابتها، را برای بازیکنان تشریح کرد.
همچنین سومین تمرین تیم امید پس از ورود به ریاض، از ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی برگزار خواهد شد.
برنامه دیدارهای تیم امید ایران در گروه C جام ملتهای کمتر از ۲۳ سال آسیا به شرح زیر است:
۱۷ دی ۱۴۰۴
ایران – کرهجنوبی | ورزشگاه باشگاه الشباب | ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی
۲۰ دی ۱۴۰۴
ایران – ازبکستان | ورزشگاه پرنس فیصل بن فهد | ساعت ۱۷:۰۰ به وقت محلی
۲۳ دی ۱۴۰۴
ایران – لبنان | ورزشگاه باشگاه الشباب | ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی