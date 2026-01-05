مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف گفت: شهرستان خوسف با ثبت «شهر ملی مله‌بافی خوسف» و «روستای ملی گوهرسنگ خور»، به‌عنوان یکی از شهرستان‌های پیشتاز و صدرنشین استان خراسان جنوبی در حوزه صنایع‌دستی شناخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی صالحی گفت : شهر ملی مله‌بافی خوسف یکی از مهم‌ترین کانون‌های تولید پارچه سنتی مله در کشور به شمار می‌رود. مله‌بافی به‌عنوان هنری اصیل و ریشه‌دار، برگرفته از دانش بومی، مهارت‌های سنتی و الگو‌های کهن بافندگی است که نسل به نسل در میان هنرمندان این منطقه منتقل شده است و امروز به‌عنوان نمادی از هویت فرهنگی و توانمندی بانوان هنرمند خوسف ، شناخته می‌شود.

وی افزود : ثبت ملی خوسف ، نقش مهمی در احیای این هنر، ایجاد اشتغال پایدار و معرفی آن در سطح ملی ایفا کرده است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف گفت : روستای ملی گوهرسنگ خور نیز به‌واسطه برخورداری از ظرفیت‌های غنی در حوزه تراش، فرآوری و تولید مصنوعات گوهرسنگ، جایگاه ویژه‌ای در صنایع‌دستی استان و کشور دارد. فعالیت هنرمندان این روستا در حوزه گوهرسنگ، ضمن ایجاد ارزش افزوده برای مواد معدنی منطقه، موجب رونق اقتصادی، توسعه مهارت‌آموزی و معرفی خور به‌عنوان یکی از قطب‌های گوهرسنگ کشور شده است.

وی با اشاره به سایر ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود : روستای مهدیه نیز به‌عنوان یکی از مراکز فعال در حوزه سفالگری و تنورسازی، از ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی شهرستان به شمار می‌رود که با تکیه بر هنر دست هنرمندان بومی و استفاده از مواد اولیه محلی، نقش مؤثری در تنوع‌بخشی به تولیدات صنایع‌دستی منطقه دارد و می‌تواند در آینده به‌عنوان یک برند شاخص معرفی شود.

صالحی تأکید کرد: مجموعه این برند‌ها و ظرفیت‌ها، جایگاه شهرستان خوسف را به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم صنایع‌دستی استان خراسان جنوبی تثبیت کرده است و حمایت از هنرمندان، توسعه بازار فروش، آموزش و برندینگ هدفمند، از اولویت‌های اصلی برای تقویت این جایگاه و بهره‌گیری از صنایع‌دستی در مسیر توسعه پایدار شهرستان خواهد بود.