استاندار گیلان گفت: انتخاب درست و به کارگیری نیرو‌های توانمند و کارآمد، مسیر پیشرفت، افزایش بهره‌وری و رضایت عمومی را هموار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس به مناسبت فرارسیدن پانزدهم دی سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل نهاد گزینش، با مدیران گزینش استانداری و دستگاه‌های اجرایی گیلان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

استاندار گیلان در این دیدار ضمن گرامیداشت این روز و قدردانی از زحمات دست اندرکاران این حوزه، با تاکید بر لزوم توجه به ارتقای کارایی نظام اداری، گفت: در زندگی فردی و اجتماعی همواره در حال انتخاب هستیم و هر انتخاب درست می‌تواند ما را به یک هدف بزرگ‌تر یعنی توسعه پایدار و خدمت بهتر به مردم نزدیک‌تر کند.

هادی حق شناس با بیان اینکه افزایش بهره‌وری در بخش دولتی نیازمند دقت بیشتر در فرآیند جذب و گزینش نیرو‌ها است، افزود: هرچه دامنه انتخاب گسترده‌تر و معیار‌ها دقیق‌تر باشد، خروجی نظام اداری اثربخش‌تر خواهد بود و رضایت مردم افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به هماهنگی میان نظام آزمون، گزینش و نیاز‌های واقعی دستگاه‌ها، گفت: با ایجاد هم‌افزایی میان این بخش‌ها می‌توان بهترین افراد را در جایگاه‌های مناسب به کار گرفت و از ظرفیت علمی، تخصصی و اخلاقی آن‌ها به خوبی بهره برد.

استاندار گیلان، تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد هر جا شایسته سالاری مبنا قرار گرفته، رشد اقتصادی، ثبات و پیشرفت حاصل شده است و ایران نیز با برخورداری از نیرو‌های متخصص و متعهد، توان دستیابی به نتایج درخشان را دارد.

هادی حق شناس با تأکید بر نگاه امیدوارانه به آینده گفت: با اصلاح تدریجی و هوشمندانه نظام اداری و تکیه بر انتخاب‌های درست، می‌توان بخش قابل توجهی از مسائل را حل کرد و زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت خدمات به مردم شد.