فرمانده انتظامی همدان گفت: آمار سرقت، ۹ ماهه امسال در استان ۱۲ درصد کاهش یافته، اما کشفیات سرقت ۲۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسین نجفی افزود: پلیس در حوزه موادمخدر نیز سه اولویت محوری از جمله جمع آوری معتادان متجاهر، برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و برخورد با قاچاقچیان عمده و باند‌های موادمخدر را در دستور کار قرار داده است.

او تاکید کرد: طرح امنیت و آرامش در شهر در مناطق آلوده به مواد مخدر، محل‌های تجمع و تردد معتادان اجرا شده و معتادان پس از دستگیری و غربالگری به مراکز ماده ۱۶ ارجاع داده شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان همچنین تصریح کرد: طرح برخورد با خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر در محله‌ها و مناطق مسکونی با تلاش شبانه روزی و مجاهدانه عوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر و دیگر نیرو‌ها اجرایی شده چرا که برخورد با این افراد یکی از مطالبات به حق و جدی مردم است.

سردار نجفی گفت: افزایش ۱۳ درصدی کشفیات مواد مخدر در ۹ ماهه امسال نشان از قاطعیت پلیس در برخورد با قاچاقچیان موادمخدر دارد.

او افزود: همکاران ما در پلیس مبارزه با موادمخدر ۹ ماهه امسال موفق به کشف بیش از هفت تن انواع مواد مخدر شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشت.

فرمانده انتظامی همدان: دستگیری سارقان ۹ ماهه امسال در این استان ۲۱ درصد افزایش یافت که یک درصد بیشتر از ابلاغیه فراجا است.

سردار نجفی با بیان اینکه ۵۸ درصد از وقوع سرقت‌ها منجر به کشف شده تاکید کرد: کشف سرقت‌ها و دستگیری سارقان با فاصله زمانی بسیار کمی از سرقت رخ می‌دهد و پلیس قاطعانه با سارقان برخورد می‌کند.