مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از خرید دو دستگاه پیشرفته الکتروکموتراپی برای درمان هدفمند تومورهای سرطانی از محل عواید موقوفات بابل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: بهزودی دو دستگاه الکتروکموتراپی، بهعنوان یکی از روشهای نوین درمان هدفمند تومورهای سرطانی، از محل عواید موقوفات شهرستان بابل خریداری و در اختیار شهروندان مازندرانی قرار میگیرد.
حجتالاسلام ابراهیم حیدریجناسمی با اشاره به اهمیت نقش وقف در پاسخگویی به نیازهای جامعه اظهار کرد: امروزه بهداشت و درمان به یکی از موضوعات اساسی کشور تبدیل شده و سلامت مردم از اولویتهای مهم اجتماعی است.
وی افزود: سازمان اوقاف و امور خیریه در چارچوب نیات واقفان خیراندیش، بهصورت هدفمند وارد حوزه سلامت شده و بخشی از نیازهای درمانی استان مازندران از طریق عواید موقوفات تأمین میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به اقدامات انجامشده در این حوزه گفت: هفته وقف امسال از محل موقوفه محمدباقر تاجر ساروی، ۳۰ تخت بیمارستانی، یک دستگاه آرگون پلاسما و یک دستگاه یورودینامیک، در مجموع به ارزش ۳۲ میلیارد ریال، به بیمارستان امام خمینی(ره) ساری تحویل داده شد.
حیدری از موافقت ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه با خرید دو دستگاه الکتروکموتراپی خبر داد و افزود: این دستگاهها بهزودی خریداری شده و در ساختمان درمانی میرزاخلیل شهرستان بابل نصب و راهاندازی میشود.
وی با بیان اینکه دستگاه الکتروکموتراپی توسط شرکت «پیشرو فناوران درمان پارس» مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ساخته شده است، گفت: این دستگاه با بهرهگیری از توان علمی جوانان کشور و حمایت سازمان اوقاف تولید شده و اکنون با کمک موقوفات در خدمت بیماران استان مازندران قرار خواهد گرفت.
دستگاه الکتروکموتراپی با استفاده از پالسهای الکتریکی، نفوذپذیری سلولهای سرطانی را افزایش داده و اثربخشی داروهای ضدسرطان را بهطور قابل توجهی ارتقا میدهد.