به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، خزائی گفت: پرونده گرانفروشی و اخذ کمیسیون اضافه بر نرخ تعرفه مصوب مشاور املاک در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان قاینات رسیدگی شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی قائنات افزود: شعبه با توجه مدارک و مستندات موجود، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال در حق شاکی و پرداخت یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال جزای نقدی نیز محکوم کرد.

خزائی گفت: اتاق اصناف شهرستان قاین گزارش این تخلف را با دریافت شکایت شاکی از این واحد صنفی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.