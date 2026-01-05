مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: درس مشترک همه شهدا و مکتب سلیمانی، مقاومت و وحدت است.

درس مشترک همه شهدا و مکتب سلیمانی مقاومت و وحدت است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سردار محمدرضا نقدی در مراسم گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در جیرفت گفت: این یادواره ادامه مسیر و امتداد حرکت شهداست و باید از این فرصت برای انتقال پیام شهدا به نسل‌های آینده استفاده کرد.

وی با اشاره به نقش برجسته شهرستان ولایت‌مدار جیرفت در دوران دفاع مقدس افزود: این شهرستان ۴۴۹ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده و لحظه لحظه زندگی هر یک از این شهدا سرشار از درس و پیام برای امروز و فردای جامعه است.

نقدی با بیان اینکه دفاع مقدس باید به درستی برای نسل جدید معرفی شود، تصریح کرد: اگر فرهنگ ایثار و مقاومت به جوانان منتقل نشود، دشمن تلاش می‌کند روایت تحریف شده خود را جایگزین حقیقت کند.

مشاور عالی فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به شخصیت شهید سلیمانی گفت: این شهید بزرگوار با شجاعت، ایمان راسخ و اخلاص بی‌نظیر پیروزی‌های درخشانی را رقم زد و آنچه نام او را هر روز ماندگارتر می‌کند، اخلاص واقعی او برای خدا بود.

وی افزود: وصیت‌نامه شهدا به ویژه وصیت‌نامه شهید سلیمانی باید بار‌ها خوانده و مرور شود چرا که آخرین توصیه‌ها و عصاره تفکر و تجربه آنان در این نوشته‌ها نهفته است. مهمترین نکته‌ای که از وصیت‌نامه شهید سلیمانی به دست می‌آید یک خواسته مشترک از همه مردم است و آن رها نکردن خیمه ولایت است.

نقدی ادامه داد: شهید سلیمانی تاکید داشت در اصول مراقبت شود و رهبر انقلاب همچون جان عزیز شمرده شود و حرکت ایشان حرکت مقدسات دانسته و به مردم کرمان نیز سفارش کرده بود که همواره با ولایت بمانند.

وی با اشاره به اینکه هیچ کدام از ما در آزمونی به سختی آزمون حاج قاسم سلیمانی قرار نگرفتیم، گفت: شهادت برای او پاداش الهی بود و خداوند به وعده خود درباره این مجاهد صادق عمل کرد.

مشاور عالی فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی دانشمندان و مراکز ما را هدف قرار دادند، اما باز هم شکست خوردند، افزود: خود دشمنان اعتراف کردند که در جنگ با ایران شکست خورده‌اند و قمار بزرگی را باختند.

وی تصریح کرد: آمریکا بازنده تمام میدان‌هایی بود که سردار سلیمانی مرد میدان آنها بود و اگر ملتی از جنگ و مقاومت بترسد، سرنوشتش مانند کشور‌هایی خواهد شد که زیر سلطه دشمنان قرار گرفتند.

نقدی تاکید کرد که راه دفاع جمهوری اسلامی ایران، ایستادگی محکم و مقتدرانه است و دستور قرآن نیز مقابله با تجاوز دشمن است و باید با عظمت و قدرت ایستاد.

وی با بیان اینکه امروز قرن اراده ملت‌هاست؛ گفت: ملت‌ها بیدار شده‌اند و مقاومت در برابر دشمن همچون کوه ایستاده است و این بیداری محدود به جهان اسلام نیست. بلکه حتی جریان گ‌های مقاومت مسیحی نیز در کنار مقاومت اسلامی شکل گرفته‌اند.

مشاور عالی فرمانده سپاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: درس مشترک همه شهدا و مکتب سلیمانی، مقاومت و وحدت است و تا زمانی که وحدت برقرار باشد، هیچ دشمنی جرات حمله نخواهد داشت.

وی افزود: تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که دشمن دیگر جرات مداخله و حمله ندارد. پیروزی از آن ملت ایران است و همه باید هوشیار و بیدار باشند.