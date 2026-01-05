مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران: نرمش، تردید و عقب‌نشینی در برابر دشمن نه‌تنها امنیت ایجاد نمی‌کند بلکه دشمن را به تجاوز و فشار بیشتر تشویق می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، سردار محمدرضا نقدی شامگاه یکشنبه در آیین گرامیداشت سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در جیرفت افزود: تجربه یمن، لبنان، فلسطین و دیگر جبهه‌های مقاومت نشان داده است که هرجا ایستادگی بوده، دشمن عقب‌نشینی کرده و هرجا تردید و تعلل بوده، فشارها افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اهمیت وحدت ملی تصریح کرد: تا زمانی که وحدت مردم حفظ شود، دشمن جرات تجاوز نخواهد داشت و امنیت کشور تضمین می‌شود.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به مسئولیت سیاسیون کشور گفت: شرط نخست فعالیت سیاسی، اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه است.

وی اضافه کرد: رمز اصلی جاودانگی شهدا، اخلاص در عمل و اطاعت کامل از ولایت فقیه است و همین ویژگی، مکتب شهید سلیمانی را به الگویی ماندگار تبدیل کرده است.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نقش وصیت‌نامه‌های شهدا گفت: وصیت‌نامه، آخرین گفت‌وگوی شهید با مردم است و شهید در آن، چکیده اندیشه، تجربه و آنچه در مسیر زندگی آموخته را به جامعه منتقل می‌کند.

سردار نقدی افزود: بررسی وصیت‌نامه شهدا نشان می‌دهد که همه آنان، با وجود تفاوت مخاطبان، یک توصیه مشترک دارند و آن، پایبندی عملی به ولایت فقیه است.

وی با اشاره به شرایط آغاز حضور نیروهای مقاومت در سوریه بیان کرد: در مقطعی که برآوردهای نظامی و فضای سیاسی، پیروزی را ناممکن می‌دانست، شهید سلیمانی با اخلاص و اطاعت از ولایت وارد میدان شد.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: در آن شرایط نه امیدی به پیروزی وجود داشت و نه فضای سیاسی مساعد بود، اما این فرمان‌پذیری و ایمان، آزمونی بود که شهید سلیمانی با سربلندی از آن عبور کرد و خداوند نیز پیروزی و عزت را رقم زد.

وی گفت: مکتب شهید سلیمانی، مکتب ایستادگی، ولایت‌مداری و مقاومت است و تجربه نشان داده که وعده الهی پیروزی، شامل ملت ایران، امت اسلامی و ملت‌های آزادی‌خواه خواهد شد.

وی با اشاره به سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا اعلام کرد: در این سند، آمریکا به شکست راهبردهای خود در منطقه غرب آسیا اعتراف و اعلام کرده است که در تمام استراتژی‌های خود طی دهه‌های اخیر در این منطقه ناکام مانده است.

سردار نقدی افزود: هزینه‌های چند هزار میلیارد دلاری آمریکا در عراق و افغانستان، نه‌فقط دستاوردی نداشت بلکه به فرار، تحقیر و افزایش نفرت ملت‌ها از سیاست‌های این کشور انجامید.

محمدرضا نقدی، در مراسم ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در جیرفت گفت: این یادواره‌ها امتداد حرکت شهداست و زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت، وظیفه‌ای همگانی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه جیرفت در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس افزود: شهرستان ولایت‌مدار جیرفت نقش بزرگی در دفاع مقدس داشته و تقدیم ۴۴۹ شهید گواه روشنی بر این افتخار است لحظه لحظه زندگی هر یک از این شهدا، درسی بزرگ برای ما و آیندگان دارد.

مشاور عالی فرماندهی کل سپاه با تأکید بر ضرورت انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جدید، تصریح کرد: باید فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس به‌درستی برای جوانان تبیین شود تا بدانند این امنیت و عزت چگونه به دست آمده است.

نقدی، با اشاره به شخصیت شهید سلیمانی گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی با شجاعت، ایمان راسخ و توکل به خدا، پیروزی‌های درخشانی را در دفاع مقدس و میدان‌های مقاومت رقم زد. این سوال مهم است که رمز اصلی جاودانگی شهید سلیمانی چیست و از کجا نشأت می‌گیرد؛ موضوعی که باید برای مردم بازگو شود.