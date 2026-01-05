صادرات کالا از گمرکات استان اصفهان به خارج از کشور ۸۴۲ میلیون و ۷۴۳ هزار دلار ارزآوری به همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: در 9 ماهه امسال یک میلیون و ۲۶۶ هزار تن کالا به ارزش ۸۴۲ میلیون و ۷۴۳ هزار دلار به خارج از کشور صادر شده است .

رسول کوهستانی، اقلام صادراتی گمرکات استان اصفهان را ۶۱۷ قلم برشمرد وافزود: در ۹ ماهه امسال فرآوردهای نفتی ، چدن آهن و فولاد ، محصولات لبنی ، فرش ماشینی و مس و مصنوعات عمده محصولات صادراتی از طریق گمرکات استان اصفهان بوده‌اند.

وی گفت: به طور متوسط روزانه بستر ارزیابی و صدور پروانه ۲۶۴ کامیون صادراتی در گمرکات فراهم شده است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان افزود:گمرک تعطیل‌پذیر نیست و هر زمان فعالان اقتصادی درخواست خدمات گمرکی و ارزیابی کنند، گمرک ارائه خدمت خواهند کرد.

وی با اشاره به ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی قانون گمرکی ادامه داد: ضروری است، صاحبان کالای صادراتی را به انبارهای گمرکی تحویل دهند و با توجه به تسهیلات ویژه قانون‌گذاری برای صادرکنندگان، در صورت تقاضای صادرکننده، گمرک می‌تواندخارج از اماکن گمرکی و در انبار صاحب کالا، تشریفات صادرات را با ارائه اظهار نامه فراهم کند.

مدیرکل گمرکات استان تاکید کرد: تمامی درخواستهای صادرکنندگان به منظور حمل یکسره و ارزیابی در محل موافقت شده است، به طوریکه بیش از ۹۵ درصد از ارزیابی کالاهای صادراتی استان خارج از اماکن گمرکی و یا حمل یکسره انجام شده است.

رسول کوهستانی کشورهای مقصد صادراتی گمرکات استان را ۸۰ کشور عنوان کرد و افزود: در این مدت پاکستان با ۲۳۵ میلیون دلار، عراق ۱۴۲ میلیون دلار، افغانستان ۱۲۷ میلیون دلار، امارات متحده عربی ۸۲ میلیون دلار و ترکیه ۶۳ میلیون دلار عمده مقاصد صادراتی گمرکات استان بودند.