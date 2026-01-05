رئیس جمهوری چین بطور ضمنی درباره پیامد‌های جهانی حمله واشنگتن به ونزوئلا و ربودن نیکلاس مادورو هشدار داد و گفت: اقدامات یکجانبه و مستبدانه نظم بین الملل را به شدت تضعیف می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری شینهوا، شی جین‌پینگ امروز تصریح کرد: همه کشور‌ها باید به «خط سیر» توسعه‌ای که مردم سایر ملل انتخاب کردند، احترام بگذارند و از قوانین بین‌الملل و همچنین اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد پیروی کنند.

وی در دیدار با میشل مارتین نخست وزیر ایرلند در پکن گفت: جهانی اکنون دستخوش تغییرات و هرج و مرج است و اقدامات یکجانبه و مستبدانه به شدت نظم بین‌الملل را تضعیف می‌کند.

این اظهارات شی جین پینگ به دنبال حمله غیرقانونی آمریکا به ونزوئلا و ربودن نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور مطرح شده است. پیشتر «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین نیز در مخالفت با این اقدام خارج از عرف بین الملل دولت ترامپ، اعلام کرد: پکن نمی‌تواند هیچ کشوری را به عنوان «قاضی جهان» بپذیرد.

سخنگوی وزارت امورخارجه چین نیز روز گذشته در پاسخ به گزارش رسانه‌ها مبنی بر اینکه آمریکا نیرو‌هایی را برای ربودن مادورو و همسرش به ونزوئلا فرستاده و آنها را از کشور خارج کرده و اینکه دولت‌های چندین کشور با این اقدام مخالفت کرده‌اند، گفت: چین عمیقا نگران اقدام (یکجانبه) ایالات متحده در ربودن مادورو و همسرش و خارج کردن آنها از ونزوئلا است. این اقدام آمریکا، نقض آشکار حقوق بین‌الملل، هنجار‌های پایه در روابط بین‌الملل و اهداف و اصول منشور سازمان ملل به شمار می‌آید.

وی اعلام کرد: این کشور از آمریکا می‎‌خواهد تا فورا نیکلاس مادورو و همسرش را آزاد کند.

آمریکا شامگاه شنبه ۱۳دی ماه ۱۴۰۴ به دستور دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور، حملاتی نظامی علیه ونزوئلا انجام داد و نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، را ربود. ترامپ در بیانیه‌ای تأیید کرد: وی دستور «حمله گسترده» علیه ونزوئلا را صادر کرده است.