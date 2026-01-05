به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در هزار و هفتصد و هفتاد و هشتمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحوم «محمد اطمینانی فاروج» معرفی شده از بیمارستان ناظران مشهد پس از تایید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌اش، در بیمارستان منتصریه این شهر زیر عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کبد این بیمار مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه به بانوی ۶۱ ساله ساکن مشهد که از نارسایی کبد در رنج بود، اهدا و پیوند شد.

وی ادامه داد: قرنیه‌های زنده یاد اطمینانی نیز برای پیوند به دو نفر در بانک چشم این دانشگاه و قسمتی از پوست وی برای پیوند به بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.

واحد پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که شمال‌شرق کشور را زیر پوشش دارد، از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است.