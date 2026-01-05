مخالفت با واردات تراموا سیاسی است
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: متروباس تفاوت چندانی با تراموا ندارد و مخالفت با واردات آن به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت سیاسی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سید محمد آقامیری با اشاره به واردات متروباس به پایتخت گفت: بر اساس تفاهمهای صورت گرفته ۷۵ متروباس به ناوگان حمل و نقل عمومی تهران اضافه میشود به طوری که بخشی از این متروباسها تا پایان امسال وارد ناوگان خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران درخصوص ویژگیهای متروباسهای وارداتی تأکید کرد: متروباس تفاوت چندانی با تراموا ندارد و سه کابینه، چرخ لاستیکی و برقی است.
وی در مورد علت مخالفت برخی اعضای شورا با واردات تراموا به تهران با وجود نداشتن تفاوت جدی با متروباس، یادآور شد: مخالفتها با فعالیت تراموا سیاسی است و هیچ ارتباطی با مباحث فنی و تخصصی ندارد.