امام جمعه آستانه اشرفیه گفت: امسال ۸۶۰ نفر در مساجد این شهرستان معتکف شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امام جمعه آستانهاشرفیه، از برگزاری مراسم معنوی اعتکاف همزمان با ایامالبیض ماه مبارک رجب در مناطق مختلف شهرستان آستانهاشرفیه خبر داد و گفت: امسال این آیین عبادی با حضور ۸۶۰ نفر از خواهران و برادران مؤمن در ۱۰ مسجد و مکان مذهبی برگزار شده است.
حجتالاسلام طیبی، با بیان اینکه این مراسم در شهر آستانهاشرفیه، بندر کیاشهر و روستاهای تابعه برگزار و با استقبال گسترده اقشار مختلف مردم بهویژه جوانان و نوجوانان همراه بود گفت: معتکفان طی سه روز، از سیزدهم تا پانزدهم ماه رجب، با حضور مستمر در مساجد به عبادت، تلاوت قرآن، دعا، مناجات و بهرهمندی از برنامههای فرهنگی و معرفتی میپردازند.
وی مراسم معنوی اعتکاف را یکی از جلوههای مهم بندگی و خودسازی دانست و افزود: این آیین معنوی نقش مؤثری در تقویت ایمان، تحکیم باورهای دینی و انس بیشتر نسل جوان با مسجد دارد و باید با برنامهریزی مناسب، زمینه گسترش آن در سطح شهرستان بیش از پیش فراهم شود.