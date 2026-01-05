پخش زنده
با عملیات مشترک پلیس و هلال احمر ۳ گردشگر گمشده در کویر سیاه کوه آرادان پیدا شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، فرمانده انتظامی شهرستان آرادان گفت : فردی با مراجعه به یکی از مقرهای انتظامی اعلام کرد ۳ تن از اعضای خانواده وی با خودرو به کویر سیاه کوه رفته اند و ارتباط با آنان قطع شده است.
سرهنگ یداله گلیوری با اشاره به اعزام تیم هایی از از ماموران انتظامی به همراه امدادگران هلال احمر به محل افزود: تیمهای عملیاتی پس از چند ساعت تلاش و استفاده از سامانههای موقعیت یاب و پهپادهای امدادی، محل دقیق شهروندان گرفتار در کویر را پیدا کردند .
سرهنگ گلیوری گفت : این افراد که به علت بروز نقص فنی در خودرو و گم کردن مسیر در منطقهای دور افتاده از کویر گرفتار شده بودند، و سالم پیدا شدند و به آغوش خانواده برگشتند.