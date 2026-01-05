نونهالان خراسان رضوی با درخشش در مرحله منطقه‌ ای، موفق به کسب سهمیه حضور در فینال جشنواره استعدادیابی وزنه‌ برداری کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فدراسیون وزنه‌ برداری جمهوری اسلامی ایران، نفرات منتخب منطقه ۵ کشور را برای حضور در مرحله نهایی جشنواره استعدادیابی معرفی کرد که سه ورزشکار از استان خراسان رضوی با قرار گرفتن در بین افراد منتخب، جواز حضور در فینال این رویداد ملی را به دست آوردند.

بر این اساس، علی‌ اصغر اسماعیلی، نازنین اسماعیلی و لعیا عظیم‌ خانی به‌ عنوان نمایندگان خراسان رضوی در مرحله پایانی جشنواره استعدادیابی وزنه‌برداری کشور حضور خواهند داشت.