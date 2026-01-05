پخش زنده
معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان بر تسریع در تدوین و ارسال طرحهای امنیتی انتخابات در شهرستانها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان در نشست ستاد انتخابات استان با اشاره به آغاز فرآیند عملیاتی شکلگیری ستاد امنیت انتخابات، بر ضرورت پیشبینی تهدیدات، تدوین اطلس امنیتی و آمادگی همهجانبه شهرستانها برای برگزاری انتخاباتی امن، قانونمند و آرام تأکید کرد.
اکبر صالحی با قدردانی از استاندار اصفهان بهدلیل صدور دستور تشکیل جلسات ستاد امنیت انتخابات و همچنین حضور فرماندهان و مسئولان دستگاههای مربوطه، گفت: در پی ابلاغ ستاد امنیت انتخابات کشور در ۲۸ آبانماه، بلافاصله موضوع به فرماندهان منعکس و نخستین جلسه ستاد امنیت انتخابات استان در ۲۴ آذرماه برگزار شد که مصوبات مشخصی نیز به همراه داشت.
وی ادامه داد: برابر ابلاغیه وزارت کشور، ستادهای امنیت انتخابات لازم است در تمامی شهرستانهای استان تشکیل شود و در سطح شهرستانها، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداریها بهعنوان رئیس کمیته امنیت انتخابات ایفای نقش میکند. دبیرخانه این کمیته نیز بر عهده دبیر شورای تأمین شهرستان است و اعضا شامل معاون دادستان، معاون اداره اطلاعات، جانشین فرمانده انتظامی، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، جانشین فرمانده بسیج سپاه و رئیس پلیس فتا خواهند بود.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان با بیان اینکه وظایف کمیتههای امنیت انتخابات در شهرستانها مشابه وظایف ستاد امنیت انتخابات استان است، تاکید کرد: یکی از مهمترین مأموریتها، تهیه اطلس امنیت انتخابات است؛ به این معنا که فرماندهان و مسئولان مربوطه ملزم هستند از هماکنون با بررسی دقیق حوزههای انتخابیه خود، تهدیدات، آسیبها و مخاطرات احتمالی را شناسایی و برای آنها پیشبینی و تدبیر لازم را اتخاذ کنند.
اکبر صالحی تأکید کرد: طرحهای امنیتی لازم است پس از تصویب در شورای تأمین شهرستان، به شورای تأمین استان ارسال شود تا در سطح استان مورد بررسی و نهاییسازی قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به لزوم ثبات در ترکیب اعضای کمیتههای امنیت انتخابات شهرستانها تاکید کرد: اعضای این کمیتهها ثابت باشند و تغییر مداوم افراد در جلسات مختلف، به کارآمدی تصمیمسازیها آسیب میزند. اعضا موظفاند پیگیریهای لازم را در حوزه مأموریتی خود به شکل مستمر انجام دهند.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان تاکید کرد: یکی از دغدغههای جدی در حوزه انتخابات، تهدیدات سایبری و احتمال بروز حملات یا اختلالات در زیرساختهاست. در این زمینه، برنامهریزیهای لازم در حال جریان است و فرماندهان و مسئولان مربوطه باید با پیشبینی تهدیدات، برای بازیابی سریع و مدیریت بحران احتمالی آمادگی کامل داشته باشند.
صالحی همچنین با تأکید دوباره بر ضرورت تسریع در ارسال طرحهای امنیتی شهرستانها، گفت: امیدواریم با همافزایی، برنامهریزی دقیق و هوشیاری کامل، شاهد برگزاری انتخاباتی امن، آرام و در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران در استان اصفهان باشیم.