معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: نهادههای دامی با نرخ توافقی در سامانه بازارگاه عرضه شد و شرکتها نرخهای جدید را بارگذاری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: طبق اطلاعیه وزارت جهاد کشاورزی در ادامه اجرای مصوبات هیئت دولت درخصوص انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره مصرفکننده نهایی: بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ستاد تنظیم بازار، مقرر گردیده است قیمتگذاری نهادههای دامی در سامانه بازارگاه بهصورت توافقی و بر مبنای توافق میان تأمینکنندگان و خریداران انجام شود.
بر این اساس، از تاریخ صدور این اطلاعیه، تنظیمات لازم در سامانه بازارگاه اعمال شده و عرضه نهادههای دامی بهصورت صددرصد توافقی بین خریداران و فروشندگان انجام میشود.