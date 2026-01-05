به مناسبت سالروز شهادت سردار شهید سلیمانی تعدادی جهیزیه و لباس بین نیازمندان بخش پاتاوه توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول قرارگاه جهادی طلایه داران ظهور استان گفت: به مناسبت سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی و شهید والامقام فراجا رحیم مجیدی ۲۵ سری جهیزیه بین نوعرسان بخش پاتاوه توزیع شد.

حمید پسنده افزود: جهیزیه‌های اهدایی شامل دوازده قلم کالای اساسی و مورد نیاز زندگی اعم از یخچال، اجاق گاز، فرش، ماشین لباس شویی، جاروبرقی و سرویس تفلون و چینی، پتو، چای‌ساز و بوده است.

پسنده هدف از این برنامه را حمایت از جوانان برای تشکیل خانواده و ترویج ازدواج آسان عنوان کرد و ادامه داد: همچنین به همت قرارگاه جهادی طلایه داران ظهور استان هزار دست لباس گرم بین نیازمندان در بخش پاتاوه توزیع شد.