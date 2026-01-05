دکتر عباس اورسجی، رئیس فدراسیون کبدی طی حکمی محمد بهروزی فر را به عنوان مربی تیم ملی کبدی جوانان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فدراسیون کبدی سرمربی تیم ملی کبدی مردان را برای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا معرفی کرد.

عباس اورسجی، رئیس فدراسیون کبدی طی حکمی نواب تازه‌قلعه را به عنوان سرمربی تیم ملی مردان برای بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن۲۰۲۶ منصوب کرد.

سید جواد موسوی و سامان نورمحمدی به عنوان مربی، عباد دلیری به عنوان مدیر فنی و ابوالفضل مقصودلو به عنوان آنالیزور تیم ملی بزرگسالان منصوب شدند.

هم‌چنین اورسجی طی حکمی رضا کمالی مقدم را به عنوان سرمربی تیم ملی کبدی جوانان منصوب کرد. پوریا رضانیا، فرهاد رحیمی و محمد بهروزی‌فر به عنوان مربی و اصغر کمالی مقدم به عنوان مدیر فنی تیم جوانان منصوب شدند.

این انتصاب‌ها در حالی صورت گرفته که کبدی در دوره‌های اخیر یکی از رشته‌های مدال آور ایران در بازی‌های آسیایی بوده و در جاکارتا ۲۰۱۸ مدال طلا و در هانگژو ۲۰۲۲ مدال نقره در بخش مردان کسب کرده است.