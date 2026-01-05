به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت صبح امروز با حضور پر شور مردم. جوانان و مسئولین در مسجد جامع شهرستان مرزی پلدشت برگزار شد.

رئیس حوزه قضایی شهرستان پلدشت در این مراسم با بیان اینکه سردار سپهبد سلیمانی تنها یک فرمانده نظامی نبود بلکه هویتی بود که نماد امنیت. آرامش و انسجام ملی شد. گفت: سردار سلیمانی پاسدار حرم ایران بود.

حجت الاسلام الله قلی پور آذر خاطر نشان کرد: امروز برای بزرگداشت عروج ایرانمردی گرد هم آمدیم که با سفاک‌ترین رژیم‌ها رو‌به‌رو شد و به دست شنیع‌ترین انسان‌ها به شهادت رسید و پاسدار حرم ایران بود و در این پاسداری. عشق و عقل و احساس و اقتدار و میدان دیپلماسی را به هم آمیخت.

وی افزود: سردار سلیمانی یک فرد نبود یک مکتب بود که درس بزرگ ایستادگی و مقاومت را به ما آموخت و بایستی پرچم اسلام را همیشه برافراشته نگه داریم و راه پر افتخار حاج قاسم و شهدای عزیز را ادامه دهیم.

سرهنگ موسی عطاری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت در این مراسم معنوی گفت: راه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی هیچوقت رها نخواهد شد و ما ادامه دهنده مسیر ایشان خواهیم بود

این مراسم معنوی با مداحی در وصف شهدای مقاومت به پایان رسید.