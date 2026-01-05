پخش زنده
صد و پنجاه بسته معیشتی بین خانواده های کم برخوردار آبادان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، همزمان با سالروز ولادت اسوه انفاق و کرامت حضرت امیرالمومنین علیه السلام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان، صد و پنجاه بسته معیشتی را بین افراد کم برخوردار توزیع کرد.
این بسته ها حاوی ۶ قلم کالا و شامل برنج، روغن، رب گوجه، سویا، ماکارانی و مرغ است.
آیین اهدای این بسته های معیشتی با حضور نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری آیت الله ابوالحسن حسنزاده برگزار شد.
وی در این مراسم با اشاره به شاخصههای ولایی، رفتاری، اجتماعی و انسانی امام علی علیه السلام، مکتب و تاثیر شخصیت برجسته ملی سردار دلها حاج قاسم سلیمانی را یادآور شد و از تلاش شرکت ملی پخش منطقه آبادان در سوخت رسانی بی وقفه در جنگ دوازده روزه به اقصی نقاط کشور تجلیل کرد.
در این مراسم با جضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه آبادان و جمعی از مسئولان شهرستان، از زحمات محمد بنی سعید مدیر و کارکنان شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه آبادان برای سوخت رسانی مطلوب در کشور قدردانی شد.