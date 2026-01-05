پخش زنده
تصویر دو یوز آسیایی در منطقه حفاظتشده توران سمنان توسط یکی از افراد محلی مشاهده و ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس پارک ملی توران، با تأیید این خبر گفت: ثبت مشاهدات یوز آسیایی توسط مردم محلی نقش مؤثری در پایش مستمر این گونه ارزشمند دارد و نشاندهنده اهمیت مشارکت جوامع محلی در حفاظت از حیاتوحش است.
مجید عجمی افزود: این مشاهده توسط یاسر عامری، از اهالی منطقه توران، انجام و پس از اطلاعرسانی، توسط محیطبانان مستقر در منطقه مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
وی گفت: یوز آسیایی یکی از نادرترین گونههای جانوری جهان به شمار میرود و هر مشاهده جدید میتواند اطلاعات ارزشمندی درباره پراکنش، رفتار و وضعیت زیستی این گونه در اختیار کارشناسان قرار دهد.
رئیس پارک ملی توران با قدردانی از همکاری اهالی منطقه تأکید کرد: اداره کل حفاظت محیطزیست استان، برنامههای حفاظتی، پایشی و آموزشی خود را با جدیت در زیستگاههای یوز آسیایی ادامه میدهد.
مجموعه حفاظتی توران بهعنوان یکی از اصلیترین زیستگاههای یوز آسیایی در کشور شناخته میشود و ثبت چنین گزارشهایی میتواند نشانهای امیدوارکننده برای پایداری جمعیت این گونه در طبیعت باشد.