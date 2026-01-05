پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، از پایان موج آنفولانزا در این استان خبر داد و بر تداوم رعایت نکات بهداشتی توسط افراد تاکید کرد.
سعید صحبتی افزود: بر اساس دادههای نظام مراقبت بیماریهای واگیر، روند کاهشی موارد ابتلا به آنفولانزا در هفته گذشته نیز ادامه داشته و تعداد موارد چه در بخش بستری و چه در بخش سرپایی بهطور چشمگیری کاهش یافته و به تعداد انگشتشمار رسیده است.
وی اظهار کرد: موج آنفولانزایی که از نیمههای آبانماه در استان آغاز شد و تمامی استانهای کشور از جمله کرمان را دربر گرفت، پس از حدود هشت هفته، در نیمههای دیماه به پایان رسیده است.
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تأکید بر اینکه پایان این موج به معنای نادیده گرفتن توصیههای بهداشتی نیست، تصریح کرد: رعایت بهداشت فردی، آداب تنفسی و بهداشت محیط همچنان ضروری است و بهویژه به گروههای در معرض خطر بیماریهای تنفسی توصیه میشود این موارد را با جدیت دنبال کنند.
وی تصریح کرد: همچنان مواردی از آنفولانزای فصلی در سطح خانوادهها در کرمان مشاهده میشود که در صورت بیتوجهی میتواند منجر به انتقال بیماری به دیگران شود.
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمان همچنین با اشاره به آخرین آمارها گفت: طی هفته گذشته حدود ۱۴ درصد از مراجعات به مراکز درمانی با علائم شبه آنفولانزا بوده که در آزمایشهای انجامشده در نظام مراقبت دیدهوری، حدود ۱۰.۵ تا ۱۱ درصد موارد از نظر آنفولانزای نوع A مثبت گزارش شده که عمدتا از سویه H ۳ N ۲ بوده است.