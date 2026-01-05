پخش زنده
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمان،: روند کاهشی موارد ابتلا به آنفولانزا در هفته اخیر نیز ادامه داشته اماباید نکات بهداشتی ترعایت شود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، دکترسعید صحبتی در این باره افزود: موج آنفولانزایی که از نیمههای آبان در استان آغاز شد و تمامی استانهای کشور از جمله کرمان را دربر گرفت، پس از حدود هشت هفته، در نیمههای دی به پایان رسیده است.
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تأکید بر اینکه پایان این موج به معنای نادیده گرفتن توصیههای بهداشتی نیست، تصریح کرد: رعایت بهداشت فردی، آداب تنفسی و بهداشت محیط همچنان ضروری است و بهویژه به گروههای در معرض خطر بیماریهای تنفسی توصیه میشود این موارد را با جدیت پیگیری کنند.
وی تصریح کرد: همچنان مواردی از آنفولانزای فصلی در خانوادهها در کرمان مشاهده میشود که در صورت بیتوجهی میتواند منجر به انتقال بیماری به دیگران شود.
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمان همچنین با اشاره به آخرین آمارها گفت: هفته اخیر حدود ۱۴ درصد از مراجعات به مراکز درمانی با علائم شبه آنفولانزا بوده که در آزمایشهای انجامشده در نظام مراقبت دیدهوری، حدود ۱۰.۵ تا ۱۱ درصد موارد از نظر آنفولانزای نوع A مثبت گزارش شده که عمدتا از سویه H ۳ N ۲ بوده است.