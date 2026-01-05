پخش زنده
معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با تأکید بر تأمین پایدار کالاهای اساسی و استراتژیک گفت: در هیچیک از اقلام حیاتی از جمله گندم، روغن، مرغ و نهادههای دامی کمبودی وجود ندارد.
تولایی، معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران در گفتوگو با بخش پیگیری خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با تشریح آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی و استراتژیک استان، تأکید کرد: در هیچیک از اقلام حیاتی از جمله گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت، مرغ و نهادههای دامی، کمبودی در استان وجود ندارد و ذخایر چندبرابری متناسب با شرایط مسافرپذیری مازندران پیشبینی و تأمین شده است.
وی با اشاره به تصمیم دولت در حذف ارز ترجیحی برخی اقلام وارداتی گفت: این تصمیم بر اساس یک ضرورت اقتصادی اتخاذ شد، چرا که در گذشته ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از منابع عمومی پرداخت میشد، اما منافع آن نه به تولیدکننده واقعی میرسید و نه بر سر سفره مردم دیده میشد و عملاً نصیب واسطهها و دلالان میشد.
معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران افزود: سیاست دولت و شخص رئیسجمهور این است که اگر یارانهای پرداخت میشود، مستقیم به مصرفکننده نهایی برسد و نه به حلقههای واسطهای که نقشی در تولید و فرآوری ندارند.
تولایی با اشاره به وضعیت نهادههای دامی گفت: در حال حاضر صدها هزار تن ذرت در انبارها تخلیه شده و چندین کشتی دیگر نیز وارد بنادر استان شدهاند. همچنین بیش از ۳۹ هزار تن روغن خام در بنادر موجود است که پس از تصفیه، بدون مشکل وارد شبکه توزیع خواهد شد.
وی با بیان اینکه اختلالهای محدود روزهای اخیر در عرضه برخی اقلام از جمله روغن، ناشی از تغییر سیاست ارزی بوده است، تصریح کرد: هماکنون فروشگاههای زنجیرهای استان بهطور کامل در حال عرضه انواع روغن هستند و هیچگونه نگرانی در حوزه تأمین وجود ندارد.
معاون استاندار مازندران با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان گفت: جلسات مشترکی با شبکه بانکی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان برگزار شده تا در این مقطع، پشتیبانی مالی و مدیریتی لازم برای استمرار تولید انجام شود؛ چرا که تداوم تولید، تضمینکننده آرامش بازار و سفره مردم است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به وضعیت ذخایر گندم و آرد استان بیان کرد: سیلوهای گندم و انبارهای آرد در سراسر استان بهصورت راهبردی تجهیز شدهاند و حتی در شرایط خاص و تعطیلات پرتردد، نانواییها تا روزها بدون نیاز به تأمین جدید قادر به فعالیت هستند.
تولایی در پایان با اشاره به پیگیریهای مستمر استاندار مازندران، آقای یونسی گفت: از ابتدای فعالیت مدیریت جدید استان، همه وعدهها با شفافیت با مردم مطرح شده و در حوزه معیشت نیز با مدیریت صحیح، اجازه داده نخواهد شد فشار مضاعفی به مردم وارد شود و نتایج این تصمیمات بهزودی بر سر سفره خانوارها نمایان خواهد شد.