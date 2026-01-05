مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، نجاتگران این جمعیت در ۴۸۸ عملیات امدادی به یک‌هزار و ۲۴ نفر امدادرسانی کرده‌اند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ هاشمی‌ با اعلام این خبر گفت: در این مدت، نجاتگران هلال‌احمر استان در حوادث جاده‌ای، کوهستانی، مفقودی، صنعتی و کارگاهی، تجمعات انبوه، آتش‌سوزی، انفجار و همچنین حوادث آبی و اقلیمی‌به هم‌استانی‌ها و مسافران خدمات امدادی ارائه کرده‌اند.

وی افزود: در جریان این عملیات‌ها، ۶۶ نفر توسط نجاتگران هلال‌احمر رهاسازی شدند. همچنین ۸۴ مصدوم با استفاده از آمبولانس‌های این جمعیت به مراکز درمانی منتقل و ۵۰ نفر نیز به‌صورت سرپایی خدمات درمانی دریافت کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان با اشاره به توان نیروی انسانی این جمعیت گفت: در مجموع، ۲ هزار و ۴۷۸ نفر از امدادگران و نجاتگران آموزش‌دیده در عملیات‌های امدادی استان مشارکت داشتند که نشان‌دهنده آمادگی مستمر نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر برای پاسخ‌گویی به حوادث مختلف است.