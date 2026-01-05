پخش زنده
دولت کوبا به طور رسمی تأیید کرد که ۳۲ تن از نیروهای نظامی و اطلاعاتی این کشور که وظیفه حفاظت از جان نیکلاس مادورو را بر عهده داشتند، در حمله روز شنبه آمریکا و در نبرد مستقیم با مهاجمان کشته شدهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ میگل دیاز کانل رئیسجمهور کوبا در بیانیهای در شبکههای اجتماعی ضمن ابراز درد و خشم از این واقعه، اعلام کرد: این افراد از اعضای نیروهای مسلح انقلابی (FAR) و وزارت کشور (شامل سرویسهای اطلاعاتی) بودند که بنا بر درخواست کاراکاس در آنجا حضور داشتند.
دیاز کانل نوشت: افتخار و شکوه بر مبارزان شجاع کوبایی که در نبرد با تروریستهای یونیفرمپوش امپریالیسم به شهادت رسیدند؛ کسانی که جان خود را فدای حفاظت از رئیسجمهور ونزوئلا و همسرش کردند. تحلیلگران سالها بر این باور بودند که حلقه اول حفاظت شخصی مادورو عمدتاً از نیروهای زبده کوبایی تشکیل شده است، موضوعی که کاراکاس و هاوانا تا پیش از این هرگز تأیید نکرده بودند.
این بیانیه ساعاتی پس از آن صادر شد که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد در عملیات دستگیری مادورو تعداد زیادی از طرف مقابل از جمله بسیاری از کوباییهایی که از او محافظت میکردند کشته شدهاند.
علاوه بر شوک امنیتی، سقوط مادورو دولت کوبا را در وضعیت عدم قطعیت شدید قرار داده است. ونزوئلا متحد اصلی سیاسی و اقتصادی کوبا بود که نفت مورد نیاز این جزیره را در قبال خدمات پزشکی، آموزشی و نظامی تأمین میکرد. با حذف مادورو، بحران اقتصادی و انرژی در کوبا وارد مرحلهای خطرناک خواهد شد.
دولت کوبا از ساعت ۶ صبح دوشنبه، دو روز عزای عمومی اعلام کرده و پرچمها را به حالت نیمهافراشته درآورده است.