به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار از کشت جو در سطح ۱۴۵ هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: در این راستا، ۱۳۸ بهره‌بردار با مصرف ۲۴ تن کود‌های پایه، گام بلندی در جهت افزایش بهره‌وری و توسعه کشت محصولات استراتژیک برداشته‌اند.

عبدالله رحیمی از اتمام کشت جو و سبز شدن این محصول در سطح ۱۴۵ هکتار از مزارع شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه کشت محصولات راهبردی، اعلام کرد: ۱۳۸ نفر از کشاورزان منطقه در مجموع سطحی معادل ۱۵۰ هکتار را برای کشت جو در نظر گرفتند که از این مقدار، ۱۴۵ هکتار به مرحله سبز شدن کامل رسیده است.

رحیمی در ادامه به حمایت‌های فنی و نهادی انجام‌شده اشاره و تصریح کرد: در سال جاری، کشاورزان در این مزارع از حدود ۲۴ تن کود پایه شامل انواع ازته، فسفاته و پتاسه استفاده کرده‌اند.

وی افزود: توزیع و مصرف کود‌های سرک نیز با نظارت کارشناسان و مطابق با مراحل رشد گیاه، به‌صورت مستمر در دست اجراست.

مدیر جهاد کشاورزی جویبار خاطرنشان کرد: پایش میدانی و مستمر آفات و بیماری‌ها در تمامی مزارع در حال انجام است و حفظ سطح سبز مزارع، افزایش بهره‌وری و ارتقای عملکرد در واحد سطح از اولویت‌های اصلی این مدیریت است.

وی در پایان تأکید کرد که این اقدام در چارچوب برنامه‌های ترویج کشت محصولات استراتژیک و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی شهرستان انجام شده و هدف نهایی، تحقق امنیت غذایی و حمایت از کشاورزان پیشرو در منطقه است.