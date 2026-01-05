رئیس هیئت اجرایی انتخابات میبد: مردم میبد، در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر با حضور پرشور و آگاهانه، همبستگی و اتحاد خود را در تعیین سرنوشت خویش به نمایش خواهند گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید مهدی طباطبائی، در جلسه هیئت اجرایی و نظارت انتخابات شورا‌های اسلامی شهر‌های میبد، انتخابات را نماد مردم‌سالاری دینی دانست و اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران در طول بیش از چهار دهه، همواره انتخابات را با امنیت، آرامش و مشارکت گسترده مردم برگزار کرده است.

وی با بیان اینکه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، اساس انتخابات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، افزود: هرچه انتخابات با شور، شعور و شکوه بیشتری برگزار شود، شاخص‌های امنیت اجتماعی افزایش یافته و زمینه‌های توسعه و آبادانی کشور نیز تقویت خواهد شد.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات میبد تصریح کرد: بی‌تردید مردم در انتخابات شورا‌های اسلامی شهرها، همبستگی و اتحاد خود را در مسیر تعیین سرنوشت و در برابر دشمنان داخلی و خارجی به نمایش خواهند گذاشت.

در پایان این نشست، موضوع تعیین محل شعب اخذ رأی و بررسی فرایند‌های اجرایی و نحوه برگزاری انتخابات مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.