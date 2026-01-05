

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال پرسپولیس که با توجه به اتمام نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال و استراحت تا آغاز نیم فصل دوم برای اردوی خارجی برنامه‌ریزی کرده بود؛ امروز (دوشنبه) برای برپایی اردویی چند روزه عازم کشور قطر شد.

در این اردو شاگردان اوسمار چند بازی دوستانه با تیم‌هایی که در کمپ اسپایر حضور دارند برگزار خواهد کرد که یکی از آنها تیم فوتبال الوداد مغرب است که یک بازی دوستانه مهم برای شاگردان اوسمار تلقی می‌شود. گفته می‌شود ۲ - ۳ بازی تدارکاتی برای پرسپولیس در این اردو در نظر گرفته شده و قرار است بازی با تیم‌هایی برگزار شود که در کمپ اسپایر حضور دارند.