به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با سالروز ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ، ششمین یادواره شهرستانی شهید سلیمانی با حضور گسترده مسئولان استانی، شهرستان و اهالی ولایتمدار منطقه میناو (روستا‌های مسیر آهودشت )بخش مرکزی شهرستان کرخه برگزار و بر تبیین مکتب این شهید گرانقدر و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا تأکید شد.

این مراسم با حضور حجت الاسلام امیری امام جمعه شهرستان کرخه، کعبی فلاحیه فرماندار شهرستان، سردار فلاحی جانشین فرمانده سپاه ولیعصر (عج) استان، گوروی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کرخه، جمعی از سادات، روحانیون، اعضای شورای تأمین، مشایخ و بزرگان عشایر و همچنین اقشار مختلف برگزار شد.

در این برنامه حاضران با دست‌های به هم گره کرده ، ضمن خلق جلوه‌ای از وحدت، همدلی و ارادت مردم منطقه به مقام شامخ شهدا، تجدید بیعتی دوباره با رهبر انقلاب و شهیدان داشتند.