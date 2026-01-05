پخش زنده
دانشگاه علم و صنعت ایران با صدور بیانیهای رسمی، اظهارات اخیر دونالد ترامپ را گزافهگویی دانست و ضمن محکومیت این سخنان، بر جایگاه علمی و اقتدار دانشگاههای ایرانی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در بیانیه دانشگاه علم و صنعت همچنین آمده, ملت ایران، ملتی آزموده در برابر تهدید و فشار است؛ ملتی که در دفاع مقدس ۸ ساله و جنگ ۱۲روزه اخیر با تقدیم شهدای هستهای و نخبگان علمی، نشان داد استقلال، امنیت و حاکمیت ملی خود را با هیچ تهدیدی معامله نخواهد کرد. تاریخ گواهی میدهد که زبان زور، هرگز ملت ایران را به عقبنشینی وادار نکرده است.
جامعه دانشگاهی، بهعنوان وجدان بیدار ملت و پیشگام صیانت از استقلال، عزت و کرامت ملی، این وقاحت بیشرمانه و گفتار توهینآمیز رئیس جمهور قلدرماب امریکا را به شدت محکوم کرده و آن را نقض صریح اصول مسلم حقوق بینالملل، اصل حاکمیت ملی کشورها و مصداق بارز دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران میداند.
تجربههای شکست خورده مکرر تاریخی، از کودتا تا تحریم، تهدید و کوتهبینی اجیرشدگان اغتشاشگر که خواست به حق مردم را همیشه به سمت دیگری بردهاند گواه آن است که سیاستهای مداخلهجویانه آمریکا نهتنها راه به جایی نبرده، بلکه بر انسجام ملی و مقاومت آگاهانه ملت ایران افزوده است.
در عین حال، دانشگاهیان دانشگاه علم و صنعت ایران با درک عمیق از مطالبات بهحق، قانونی و معیشتی مردم و لزوم شنیدهشدن صدای آنان در چارچوب قانون، هرگونه اقدام آشوبطلبانه، خشونتآمیز و ضدامنیت که با سوءاستفاده از این مطالبات، مسیر اعتراض مدنی را به سمت بیثباتی و ناامنی سوق میدهد، بهشدت محکوم میکنند.
تجربههای تلخ گذشته نشان داده است که چنین رفتارهایی نهتنها گرهی از مشکلات مردم نمیگشاید، بلکه بستر سوءاستفاده دشمنان ملت ایران و پروژههای مداخلهجویانه خارجی را فراهم میسازد.
با صدایی واحد، بار دیگر بر پایبندی خود به استقلال، عزت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده و اعلام میداریم که در برابر هرگونه زیادهخواهی و مداخلهگری خارجی، هوشیار، متحد و استوار خواهیم ایستاد.