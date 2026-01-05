امضای قرارداد خرید ۲ هزار ون تاکسی جدید در تهران
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از آغاز اجرای طرح «وانا» برای واگذاری ونهای فرسوده خبر داد و گفت: در این راستا قرارداد خرید ۲ هزار دستگاه ون جدید با شرکت ایرانخودرو دیزل بهمنظور نوسازی ناوگان ون تاکسیرانی پایتخت منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، علی رحیمی روز دوشنبه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه نوسازی ناوگان تاکسیرانی، گفت: به دلیل عمر بالا و فرسودگی ونتاکسیها، نوسازی این بخش در دستور کار سازمان تاکسیرانی شهر تهران قرار گرفته و در همین راستا طرح «وانا» برای واگذاری ونهای فرسوده اجرا شده است.
وی افزود: تعداد ونهای متعلق به شهرداری تهران در قالب طرح «وانا» ۲۵۰ دستگاه بوده که تاکنون ۴۵ دستگاه آن به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران ادامه داد: ونهای باقیمانده نیز در مرحله دوم قرعهکشی که بهزودی برگزار خواهد شد، در فرایند واگذاری قرار میگیرند و به ناوگان تاکسیرانی پایتخت میپیوندند.
رحیمی درباره شرایط متقاضیان دریافت ونهای جدید گفت: دارا بودن پروانه معتبر تاکسیرانی، مالکیت ون فرسوده، ارائه تعهدنامه رسمی برای نصب سامانه GPS روی خودروی جدید، فعالیت در خطوط تعیینشده از سوی سازمان تاکسیرانی و تعهد به واگذار نکردن خودروی نوپلاک به غیر به مدت پنج سال از جمله شرایط لازم برای متقاضیان است.
وی همچنین از انعقاد قرارداد با شرکت ایرانخودرو دیزل برای خرید ۲ هزار دستگاه ون جدید خبر داد و تصریح کرد: اجرای این قرارداد با استفاده از تسهیلات پیشبینیشده در دستور کار قرار دارد و نقش مهمی در نوسازی ناوگان فرسوده ونهای تاکسیرانی خواهد داشت.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران ابراز امیدواری کرد با تداوم روند نوسازی، کیفیت خدمات ناوگان تاکسیرانی بهبود یابد و خدمات ایمنتر و مطلوبتری به شهروندان تهرانی ارائه شود.