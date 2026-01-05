فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از کشف جاساز حامل ۶ کیلوگرم نقره قاچاق حین ورود به کشور خبر داد.

سردار محمد احمدی گفت: مرزبانان مستقر در گمرک مرزی بازرگان در مرز ماکو با کنترل خودرو‌ها و مسافرین ورودی به یک مسافر مظنون شدند.

وی ادامه داد: مرزبانان در بازرسی از اقلام همراه این فرد که قصد ورود به داخل کشور را داشت، موفق شدند ۶ کیلوگرم نقره را از قسمت‌های مختلف ساک وی که جاساز شده بود، کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان با اشاره به ارزش ۲۳ میلیارد ریالی نقره‌های کشف شده، افزود: متهم با تکمیل پرونده قضایی به مراجع قانونی معرفی شد.