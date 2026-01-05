سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به فعالیت سامانه بارشی طی روز‌های ۱۰ تا ۱۳ دی‌ماه در ۱۶ استان کشور، از اجرای ۶۸ هزار و ۵۰۰ کیلومتر عملیات برف‌روبی در سطح محور‌های شریانی و غیرشریانی کشور خبر داد.

‌به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حبیب جمشیدی گفت: در این بازه زمانی، ۲۵ هزار کیلومتر از محورهای شریانی و ۳۸ هزار و ۵۰۰ کیلومتر از محورهای غیر شریانی کشور برف‌روبی شده است.‌

سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران با اشاره به استفاده از ۱۵۰۰۰ تُن شن و نمک برای پاکسازی و بازگشایی جاده‌ها، اظهار کرد: با به‌کارگیری ۵۳۲۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات سبک و سنگین و ۶۱۰۰ نفر - روز عملیات راهداری، نسبت به تسهیل تردد کاربران جاده‌ای در محورهای برف‌‌گیر تلاش و اقدام شده است.‌

وی همچنین از تلاش شبانه‌روزی راهداران در سطح محورها و گردنه‌های برف‌گیر و کمک‌رسانی به ۶۷۵ خودروی گرفتار در برف و اسکان اضطراری ۵۴۷ نفر از مسافران در راهدارخانه‌های کشور طی چهار روز یادشده خبر داد.