پس از حدود ۳ ساعت بحث و بررسی و سخنان نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت و رئیس کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور به رأی گذاشته شد که با ۱۷۱ رأی موافق به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بدین ترتیب این لایحه برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع و جزئیات آن در کمیسیون بررسی و در نهایت به رأی نمایندگان در صحن علنی مجلس گذاشته خواهد شد.

آرای اخذ شده نمایندگان مجلس در تصویب لایحه بودجه؛

۱۷۱ رأی موافق

۶۹ رأی مخالف

۶ رأی ممتنع

نمایندگان از زمان تصویب کلیات ۵ روز فرصت دارند تا پیشنهاد‌های خود را در سامانه ثبت کنند و سپس هر کمیسیون موظف است حداکثر ظرف ۵ روز به پیشنهاد‌های نمایندگان رسیدگی و گزارش کمیسیون مربوط را به کمیسیون تلفیق ارسال کند. این فرصت در مجموع ۱۰ روز خواهد بود یعنی حداکثر ۲۵ دی باید همه پیشنهاد‌های الحاقی و اصلاحی بودجه به کمیسیون تلفیق ارائه شود.

کمیسیون تلفیق سپس وارد جزئیات لایحه بودجه خواهد شد و پس از یک بازه زمانی حدودا ۳۰ روزه گزارش خود را درباره جزئیات لایحه به صحن مجلس ارائه می‌کند.