مدیر امور آبرسانی شهید بهنام محمدی شرکت آب جنوب شرق از اتمام عملیات سرویس و تعمیر تابلوهای برق ایستگاههای ۱۶، ۲۴ و ۴۰ اینچ مسجدسلیمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا ورناصری گفت:این عملیات با هدف جلوگیری از گرمشدگی یا ارتعاش ناخواسته انجام شد که در این فرآیند کلیه مکانیزمهای داخلی تابلوها مورد بازرسی دقیق قرار گرفته و روانکاری و گریسکاری قطعات متحرک نیز به طور کامل صورت گرفت.
وی با بیان این که به منظور تضمین عملکرد مطمئن و بدون گیر مکانیکی، مکانیزمهای ورود و خروج کلیدها مورد بررسی قرار گرفت و از آنها رفع عیب گردید افزود: نتایج پایش دما و جریان پس از راهاندازی رضایتبخش بوده و تجهیزات در وضعیت بهرهبرداری پایدار قرار گرفتند.