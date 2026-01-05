پخش زنده
امروز: -
همزمان با میلاد حضرت علی (ع)، روز پدر و سالگرد شهادت سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی، پویش ملی کاشت درخت به یاد این شهید والامقام در تمام شهرستانهای گیلان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: همزمان با میلاد باسعادت مولای متقیان حضرت علی (ع)، بزرگداشت روز پدر و مرد و سالگرد شهادت سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی، این پویش به یاد ایشان در تمامی ۱۷ شهرستان استان گیلان برگزار خواهد شد.
کامیار مرزبانی افزود: طبق برنامهریزی انجام شده، به نیت ۶۳ سال عمر با برکت سردار حاج قاسم سلیمانی، در هر شهرستان ۶۳ نهال از گونههای متنوع هیرکانی کاشته خواهد شد و در مرکز استان و شهر رشت نیز با همکاری شهرداری رشت، این پویش در خیابان باهنر و میدان شهید مدافع حرم سعید مسافر به صورت سراسری برگزار خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم بیان کرد: این برنامه علاوه بر افزایش پوشش گیاهی و حفظ منابع طبیعی، فرصتی است تا مردم با نیت و یاد سردار سلیمانی سهمی در حفظ طبیعت و ترویج فرهنگ درختکاری داشته باشند چراکه هر نهال کاشته شده، پیامآور عشق به وطن، طبیعت و یاد این شهید بزرگ خواهد بود.
طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت در کشور، با هدف تقویت پوشش گیاهی، حفظ منابع طبیعی و ارتقای فرهنگ محیط زیست، از منویات مقام معظم رهبری به شمار میرود و طی سالهای گذشته با مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی در نقاط مختلف ایران اجرایی شده است و استان گیلان به عنوان یکی از سرسبزترین استانها و با پیشینه فرهنگی و تاریخی غنی در حفاظت از طبیعت، نقش برجستهای در اجرای این طرح ملی دارد.