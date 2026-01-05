سخنگوی وزارت امور خارجه، حمله آمریکا به ونزوئلا را بدعتی خطرناک دانست که دامن همه کشور‌ها را خواهد گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل بقائی در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره تاثیر رویکرد تهدید آمیز آمریکا به عنوان بدعتی خطرناک در نظام بین الملل، هشدار داد: نقض مکرر قواعد بین الملی باید جامعه جهانی را به این نتیجه برساند که بدون این اصول، جهان به جنگل تبدیل خواهد شد.

وی، اقدام آمریکایی‌ها در ونزوئلا را اقدامی خطرناک و اصل نقض حاکمیت ملی یک کشور برشمرد که به هیچ عنوان، قابل توجیه نیست.

بقائی استفاده از زورگویان در نظام بین الملل را خلاف همه اصول بین الملل و مطلقا محکوم دانست و خاطرنشان کرد: صلح از طریق زور، چیزی نیست جز جهانی بدون قانون، و بدعتی که ایجاد شد دامن همه کشور‌ها را خواهد گرفت.

وی همچنین گفت: سالی که گذشت، بدترین سال از نظر نقص قواعد بنیادین حقوق بین الملل و سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونسیتی در غزه بود سالی که شاهد قانون شکنی آشکار رژیم صهیونسیتی و آمریکا در تجاوز به ایران هم بودیم.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در پاسخ به پرسش دیگری درباره تخلیه پایگاه عین الاسد و احتمال آغاز جنگ در منطقه هم گفت: تخلیه این پایگاه در چارچوب توافق آمریکا در عراق است.

بقائی همچنین درباره اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونسیتی درباره کشورمان خاطر نشان کرد: مردم به خوبی جواب این دخالت را دادند. دلسوزی این رژیم را در جریان جنگ دوازده روزه شاهد بودیم. این نشان می‌دهد رژیم اشغالگر مترصد هر فرصتی برای هدف قرار دادن انسجام ملی ماست. این گونه اظهارات از جانب نتانیاهو و برخی از مقام‌های تندروی آمریکایی، چیزی نیست جز ترغیب به خشونت و آدم کشی.

واشنگتن و تل آویو در پی جنگ روانی علیه ملت ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات ترامپ درباره رویداد‌های داخلی کشورمان گفت: آمریکا و رژیم صهیونسیتی درپی جنگ روانی و در عین حال، اعمال فشار بر کشورمان هستند ما هم به دقت، رفتار‌های طرف مقابل را رصد می‌کنیم.

بقائی در نشست خبری درباره پیام رژیم صهیونسیتی به روسیه مبنی بر این که قصدی برای جنگ با ایران ندارد تاکید کرد: نیرو‌های مسلح کشورمان در هر شرایطی، آماده دفاع از کشورند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره رویداد‌های اخیر ونزوئلا تاکید کرد: همه اعضای سازمان ملل متحد باید در قبال نقض منشور ملل متحد، دغدغه داشته باشند، چون این روند به ونزوئلا محدود نمی‌شود.

وی افزود: امروز نشست شورای امنیت به درخواست کلمبیا برگزار می‌شود، زیرا این اقدام، زنگ خطری جدی برای آمریکای لاتین هم هست. خیلی از کشور‌ها این اقدام آمریکا را محکوم کرده‌اند و شورای امنیت سازمان ملل مسئول مستقیم دفاع از حقوق بین‌الملل است.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تاکید کرد: قوانین داخلی آمریکا که مبنای دستگیری مادورو بوده به هیچ عنوان، قابل پذیرش نیست و صرفا توجیهی برای اقدام خلاف قانون آمریکایی هاست.

بقائی همچنین درباره موضع رئیس جمهور آمریکا درباره گرینلند، هشدار داد: بی توجهی به اصل حاکمیت قانون در عرصه بین‌المللی اگر تبدیل به رویه شود هیچ کشوری از خطر‌های آن مصون نیست و اروپایی نیز که نگاه گزینشی درباره حقوق بین‌الملل دارند از این روند مصون نخواهند بود.

وی افزود: کسانی که در اروپا نقض حقوق بین‌الملل را محکوم می‌کنند از تجربه گذشته درس گرفته‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آینده روابط ایران و ونزوئلا هم گفت: اگر آمریکایی تا پیش از این به بهانه حقوق بشر به کشور‌ها حمله می‌کرد حالا به صراحت می‌گویند هدف شان از تجاوز به ونزوئلا، نفت این کشور است، اما رابطه ما با هر کشوری براساس منافع و احترام متقابل بوده و خواهد بود. ایران درباره ونزوئلا با دیگر کشور‌ها رایزنی خواهد کرد.

بقائی همچنین روابط ایران و لبنان را دیرینه دانست و افزود: سفیر جدید لبنان وارد ایران شده و انتظار می‌رود طرف هفته‌های آتی سفیر ما وارد بیروت شود.

وی درباره بیانیه سپاه پاسداران درباره نقش برلین در قبال ناآرامی‌های اخیر هم گفت: درباره هر شواهدی مبنی بر دخالت دیگر کشور‌ها در امور داخلی کشورمان، مستندسازی و از طریق قانونی پیگیری می‌شود.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی درباره تفسیر‌های مختلف درخصوص مذاکرات پشت پرده روسیه و چین با آمریکا در قبال ونزوئلا گفت: باید روی اصل این اقدام غیرقانونی متمرکز شد، زیرا گاهی، گمانه زنی‌های رسانه‌ای می‌تواند با هدف انحراف از اصل موضوع مطرح می‌شوند.

بقائی درباره صیانت از دارایی‌های ایران در ونزوئلا هم افزود: سفیر و کارکنان ایرانی و تعداد اندکی از شهروندان کشورمان در ونزوئلا در امنیت هستند. نظام حاکم بر ونزوئلا همان نظام است و دیروز وزیر امور خارجه با همتای ونزوئلایی اش صحبت کرد و هر اقدامی لازم باشد انجام می‌شود.

وی گفت: روابط اقتصادی دو کشور با تغییر و تحول در حاکمیت کشور‌ها می‌تواند پابرجا باشد و مطالبات ما به قوت خود باقی خواهد ماند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره تحولات جنوب یمن تاکید کرد: حفظ یکپارچگی کشور‌های منطقه، موضوعی حیاتی است و می‌دانیم برخی از طرف‌ها در پی بی ثباتی در منطقه هستند. امیدواریم روند تحکیم ثبات در یمن با قدرت بیشتری پیش رود.