پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمان در جلسه ستاد جمعیت استان بر لزوم جبران عقبماندگی در پرداخت تسهیلات ازدواج با برگزاری جلسات فوری با بانکها تأکید کرد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان استاندار کرمان در جلسه ستاد جمعیت استان ضمن ابراز رضایت از پیشرفتهای حاصله در حوزه واگذاری زمین مرتبط با طرح جوانی جمعیت و تکمیل زیرساختها، بر لزوم جبران عقبماندگی در پرداخت تسهیلات ازدواج با برگزاری جلسات فوری با بانکها تأکید کرد.
محمدعلی طالبی در ستاد جوانی جمعیت استان گفت: در بحث پرداخت تسهیلات ازدواج، رتبه استان در پایان سال ۱۴۰۳ و ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۲ بهبود یافته است، اما این آمار همچنان رضایتبخش نیست.
وی در ادامه افزود: در سال ۱۴۰۳، در بحث تلفات جادهای در استان نسبت به سال ۱۴۰۲ با کاهش ۶ درصدی روبرو بودیم.
استاندار کرمان گفت: دانشگاه علوم پزشکی با همکاری و تعامل کامل با ستاد جمعیت استان، یک برنامه عملیاتی جامع برای مدیریت و ساماندهی موضوع درمان ناباروری در تمامی نقاط استان تدوین کند.