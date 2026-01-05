به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان استاندار کرمان در جلسه ستاد جمعیت استان ضمن ابراز رضایت از پیشرفت‌های حاصله در حوزه واگذاری زمین مرتبط با طرح جوانی جمعیت و تکمیل زیرساخت‌ها، بر لزوم جبران عقب‌ماندگی در پرداخت تسهیلات ازدواج با برگزاری جلسات فوری با بانک‌ها تأکید کرد.

محمدعلی طالبی در ستاد جوانی جمعیت استان گفت: در بحث پرداخت تسهیلات ازدواج، رتبه استان در پایان سال ۱۴۰۳ و شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۲ بهبود یافته است، اما این آمار همچنان رضایت‌بخش نیست.

وی در ادامه افزود: در سال ۱۴۰۳، در بحث تلفات جاده‌ای در استان نسبت به سال ۱۴۰۲ با کاهش ۶ درصدی روبرو بودیم.

استاندار کرمان گفت: دانشگاه علوم پزشکی با همکاری و تعامل کامل با ستاد جمعیت استان، یک برنامه عملیاتی جامع برای مدیریت و ساماندهی موضوع درمان ناباروری در تمامی نقاط استان تدوین کند.