همزمان با برگزاری دهمین جشنواره ملی اسباببازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فیلمتئاتر «راز گنجور» به کارگردانی هانی حسینی بهصورت برخط و رایگان اکران میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تماشای این فیلمتئاتر کودک که از تولیدات مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری است تا ٣٠ دی ١۴٠۴ برای علاقهمندان ادامه دارد.
نمایش کودک «راز گنجور» از جمله نمایشهای بازیتئاتر دیجیتال است که بر اساس طرحی از ثمین زاهدی تهیه شده است.
عوامل این نمایش عبارتند از: طراحان: صدف بیگدلی، هانی حسینی و مرضیه نادری، بازیگران: سها آردم، هانی حسینی، رامین کهن و متین گودرزی، کارگردانان هنری: هانی حسینی و مرضیه نادری، کارگردان تلویزیونی: مهدی گنجی، دستیار کارگردان: معصومه آرواز، تصویرسازی و ویدئو مپینگ: آرمان مقدم، طراح انیمیشن و تصاویر دیجیتال: آرین حسنوندی، آهنگساز و طراح صدا: سهیل سهیلی، طراح پوستر و بروشور: رفعت هاشمی سیسخت، مرضیه سرمشقی، طراح نور: هادی حسینی، امور اجرایی صحنه: حجت هاشمی، مدیر صحنه: محمد اعیانی.
داستان نمایش «راز گنجور» در سرزمینی دور رخ میدهد؛ جایی که «پَلَشت»، دیوِ پلیدیها، راز شادی را میدزدد و مردم کمکم شادی را از یاد میبرند. در این میان، گنجور، پسربچهای که نزد سیمرغ بزرگ شده است، تصمیم میگیرد شادی را بازگرداند و در این مسیر با چالشهایی روبهرو میشود.
علاقهمندان میتوانند برای تماشای آنلاین فیلمتئاتر «راز گنجور» به سایت تیوال به نشانی www.tiwall.com/p/ganjoor ۲ مراجعه کنند.