به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عرب گفت: در این مدت، ۹۳ میلیارد و ۴۵۳ میلیون تومان تسهیلات جذب و به اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی اختصاص یافته است.

به گفته وی با پرداخت این تسهیلات برای ۲ هزار و ۴۹۸ فرصت شغلی برای مددجویان بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی افزود: برنامه امسال ایجاد ۴ هزار و ۱۷۱ فرصت شغلی است که تاکنون حدود ۶۰ درصد آن تحقق یافته و در صورت تعامل بیشتر بانک‌ها و پرداخت تسهیلات، این آمار قابل افزایش خواهد بود.

عرب با اشاره به اهمیت آموزش در موفقیت طرح‌های اشتغال، افزود: در این مدت ۶۱ دوره آموزشی تخصصی و مهارتی برگزار شده تا متقاضیان با افزایش مهارت و دانش خود، حضور موفق‌تری در بازار کار داشته باشند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی همچنین از جذب ۷۹۱ نفر از مددجویان از طریق کاریابی به بازار کار خبر داد و تأکید کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) با تمرکز بر اشتغال پایدار و توانمندسازی خانواده‌های نیازمند، به دنبال کاهش فقر و افزایش استقلال اقتصادی مددجویان است.

به گفته عرب، حمایت از ایده‌های شغلی، آموزش هدفمند و پرداخت تسهیلات اثربخش، سه محور اصلی برنامه‌های این نهاد برای ایجاد اشتغال پایدار در استان به شمار می‌رود.