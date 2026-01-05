فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان از دستگیری ۵ نوجوان عامل درگیری و نزاع خیابانی با استفاده از قمه و چاقو در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ منصور سیلاوی گفت: در پی وقوع یک فقره نزاع خیابانی در سطح شهر بهبهان، بررسی موضوع به‌سرعت در دستور کار پلیس اطلاعات این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس‌های تخصصی و انتظامی با حضور در محل حادثه و انجام بررسی‌های میدانی، دریافتند افرادی به علت برخی اختلافات شخصی با یکدیگر درگیر شده و با قمه‌کشی، موجب سلب آسایش و امنیت عمومی و همچنین ضرب و جرح طرفین شده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان خاطرنشان کرد: مأموران پلیس اطلاعات با تشکیل تیم‌های عملیاتی و ضربتی، در اقدامی سریع موفق شدند ۵ نفر از عاملان اصلی این درگیری خیابانی را شناسایی و دستگیر کنند.

سرهنگ سیلاوی در پایان با اشاره به کشف چند قبضه قمه و چاقو از مخفیگاه متهمان، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.