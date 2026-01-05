به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، زاهدی گفت: با توجه به آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی آسمان استان تا پایان هفته عمدتا صاف تا قسمتی ابری بوده، در برخی نقاط پدیده مه گرفتگی را خواهیم داشت.

او با بیان اینکه به دلیل پایداری جو، افزایش غلظت آلاینده‌ها را امروز و فردا در مراکز شهری و صنعتی استان شاهد خواهیم بود افزود: روز گذشته بیشینه دما از نهاوند، ملایر، اسداباد وبهار با ۸ درجه سانتیگراد و صبح امروز دمای کمینه از کبودراهنگ، رزن وب هار با منفی ۹ درجه سانتیگراد گزارش شده است.