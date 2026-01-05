پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهدی شرافت، گفت: با آغاز عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان نواب هرات، جابجایی تجهیزات برق در این مسیر در دستور کار قرار گرفت؛ این اقدام در راستای بهسازی معابر شهر و جلوگیری از آسیب به تأسیسات برق در حین اجرای پروژههای عمرانی صورت گرفته است.
وی افزود: در این راستا، ۵ پایه برق و بخشی از شبکه توزیع به طول ۲۰۰ متر با رعایت کامل استانداردهای فنی و ایمنی، به محل جدید منتقل شد؛ این جابجایی با مشارکت شهرداری هرات و با حداقل تأثیر بر تأمین برق مشترکان انجام گرفت.