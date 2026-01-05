به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، واردات گوشی تلفن همراه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ با کاهش محسوس در تعداد و ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه شده است.

بر اساس آمار گمرکی مربوط به واردات گوشی تلفن همراه تحت کد تعرفه‌های ۸۵۱۷۱۳۹۰ و ۸۵۱۷۱۴۲۰، طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ در مجموع ۶ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۵۹۶ دستگاه گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است. این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، ۷ میلیون و ۹۴۲ هزار و ۵۴۱ دستگاه بوده که کاهش ۱۴.۱ درصدی در تعداد واردات را نشان می‌دهد.

از نظر وزنی نیز واردات گوشی تلفن همراه از ۳.۱ هزار تن در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ به ۲.۷ هزار تن در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، ارزش ریالی واردات گوشی تلفن همراه در ۹ ماهه ۱۴۰۴ به ۹۰۶ هزار و ۴۱۱ میلیارد ریال رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۷۸ هزار و ۸۹۹ میلیارد ریال بوده است.

همچنین ارزش دلاری واردات این کالا از یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ به یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار در ۹ ماهه ۱۴۰۴ کاهش یافته که بیانگر افت ۲۰.۲۳ درصدی ارزش دلاری واردات گوشی تلفن همراه است.