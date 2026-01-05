پخش زنده
امروز: -
هفته بیستم فوتبال لیگ برتر انگلیس با توقف تیمهای لیورپول و منچسترسیتی ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
لیدزیونایتد ۱ - ۱ منچستریونایتد (گل منچستریونایتد: ماتیوش کانیا در دقیقه ۶۵)
اورتون ۲ - ۴ برنتفورد
فولام ۲ - ۲ لیورپول (گلهای لیورپول: فلوریان ویرتس در دقیقه ۵۷ و کودی خاکپو ۴ + ۹۰)
نیوکاسل یونایتد ۲ - ۰ کریستال پالاس
تاتنهام ۱ - ۱ ساندرلند
منچسترسیتی ۱ - ۱ چلسی
- تیانی ریندرز در دقیقه ۴۲ تیم سیتی را پیش انداخت، اما انزو فرناندس در دقیقه ۴ + ۹۰ بازی را به تساوی کشاند.
- در جدول تیم آرسنال با ۴۸ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای منچسترسیتی و آستون ویلا با ۴۲، لیورپول با ۳۴ و چلسی و منچستریونایتد با ۳۱ امتیاز دوم تا ششم هستند.