هفته بیستم فوتبال لیگ برتر انگلیس با توقف تیم‌های لیورپول و منچسترسیتی ادامه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

لیدزیونایتد ۱ - ۱ منچستریونایتد (گل منچستریونایتد: ماتیوش کانیا در دقیقه ۶۵)

اورتون ۲ - ۴ برنتفورد

فولام ۲ - ۲ لیورپول (گل‌های لیورپول: فلوریان ویرتس در دقیقه ۵۷ و کودی خاکپو ۴ + ۹۰)

نیوکاسل یونایتد ۲ - ۰ کریستال پالاس

تاتنهام ۱ - ۱ ساندرلند

منچسترسیتی ۱ - ۱ چلسی

- تیانی ریندرز در دقیقه ۴۲ تیم سیتی را پیش انداخت، اما انزو فرناندس در دقیقه ۴ + ۹۰ بازی را به تساوی کشاند.

- در جدول تیم آرسنال با ۴۸ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های منچسترسیتی و آستون ویلا با ۴۲، لیورپول با ۳۴ و چلسی و منچستریونایتد با ۳۱ امتیاز دوم تا ششم هستند.