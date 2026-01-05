خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ در جریان ناآرامی‌های شب گذشته در شهر ایلام، عده‌ای از حامیان گروهک‌های تجزیه‌طلب و معاند اقدام به پرتاب یک نارنجک جنگی به سمت نیرو‌های حافظ امنیت کردند، خوشبختانه این نارنجک به دلایل فنی منفجر نشد و خسارت جانی یا مالی به‌دنبال نداشت.

پس از وقوع این حادثه، تیم‌های چک و خنثی‌سازی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فراجا با حضور سریع در محل، نسبت به ایمن‌سازی صحنه و خنثی‌سازی این نارنجک جنگی اقدام کردند.