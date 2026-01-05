خنثیسازی نارنجک جنگی در ایلام
در پی حوادث شب گذشته شهر ایلام، نارنجک جنگی پرتابشده به سمت نیروهای حافظ امنیت در ایلام پیش از انفجار خنثی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ در جریان ناآرامیهای شب گذشته در شهر ایلام، عدهای از حامیان گروهکهای تجزیهطلب و معاند اقدام به پرتاب یک نارنجک جنگی به سمت نیروهای حافظ امنیت کردند، خوشبختانه این نارنجک به دلایل فنی منفجر نشد و خسارت جانی یا مالی بهدنبال نداشت.
پس از وقوع این حادثه، تیمهای چک و خنثیسازی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فراجا با حضور سریع در محل، نسبت به ایمنسازی صحنه و خنثیسازی این نارنجک جنگی اقدام کردند.