وزیر خارجه کوبا در اجلاس اضطراری سران آمریکای لاتین با محکومیت شدید ربایش نیکلاس مادورو، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط وی و ارائه تضمین‌های قابل راستی‌آزمایی برای حفظ جان او شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ وزیر خارجه کوبا در این نشست مجازی، عملیات نظامی آمریکا را تلاشی وحشیانه برای تحمیل مجدد دکترین مونرو و بازگشت به دوران دیکتاتوری‌های نظامی دست‌نشانده و مداخلات خونین در منطقه توصیف کرد.

رودریگز با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه واشنگتن تا زمان گذار امن، سیاست ونزوئلا را هدایت خواهد کرد، با لحنی کنایه‌آمیز پرسید: منظور ترامپ از اداره کردن ونزوئلا چیست؟ آیا می‌خواهد برای آنجا فرماندار، امپراتور یا نایب‌السلطنه (Virrey) تعیین کند؟ او تأکید کرد که حمله به ونزوئلا، حمله به تمام کشور‌های عضو سلاک است و آمریکای لاتین سرزمین تحت مناقشه یا ملک شخصی کسی نیست.

طبق گزارش‌های منتشر شده، ارتش آمریکا پس از حمله هوایی گسترده به کاراکاس و ایالت‌های اطراف (میراندا، لا گوایرا و آراگوآ)، مادورو و همسرش سیلیا فلورس را ربایش و به نیویورک منتقل کرده است. آنها اکنون در بازداشتگاه متروپولیتن (MDC) در بروکلین نگهداری می‌شوند.

دولت ونزوئلا که اکنون از سوی دلسی رودریگز (رئیس‌جمهور موقت منصوب شده از سوی دیوان عالی) اداره می‌شود، هدف اصلی این تجاوز نظامی بسیار خطرناک را نه دموکراسی، بلکه غارت منابع استراتژیک از جمله نفت و مواد معدنی این کشور دانسته است.